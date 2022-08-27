Hatay'da yolcu otobüsü devrildi. 22 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirler arası yolcu otobüsü, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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