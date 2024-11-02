Hatay’da yürekler ağza geldi! Alevler evlere sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay’da yürekler ağza geldi! Alevler evlere sıçradı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelere rağmen evlere sıçradı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılmaya devam etti.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Yangına; 2 helikopterin havadan ve 25 ekibin yerden müdahalesi sürüyor. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler evlere sıçradı.

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