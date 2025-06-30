Hatay’da yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün trafiğe açık yolda yaptığı tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Ön tekeri kaldırarak metrelerce ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Olay, İskenderun-Antakya yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken ön tekeri havaya kaldırarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Sürücünün bu tehlikeli gösterisi yolda seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletlinin yoğun trafikte yaptığı hareketle hem kendi hayatını hem de çevredeki diğer sürücüleri riske attığı açıkça görülüyor.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün kimliğinin tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılması için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Hatay’da yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Hatay’da yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Hatay’da yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Son Haberler
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)