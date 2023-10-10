Hatay’da zehir tacirlerine operasyon

Hatay’da yapılan operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Hatay’da zehir tacirlerine operasyon

Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 4 kilo kubar esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

aw049346-01-001.jpg

Öne Çıkanlar
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Samsun'da CHP İl Başkanı Özdağ oldu Siyaset
Samsun'da CHP İl Başkanı Özdağ oldu
Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı geçti. Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu. Aldığı ücretle rekor kırdı Magazin
Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı geçti. Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu. Aldığı ücretle rekor kırdı
Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak Ekonomi
Sadaka gibi ikramiye o da herkese değil. Fiilen çalışan emekliler yararlanamayacak
Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı Gündem
Çanakkale'de Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 20 kaçak göçmen kurtarıldı
Egzama otu yüksek tansiyona iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Egzama otu yüksek tansiyona iyi geliyor
Ordu'da drift atan 5 sürücüye ceza yağdı Gündem
Ordu'da drift atan 5 sürücüye ceza yağdı
Pentagon'dan İsrail'e destek açıklaması Dünya
Pentagon'dan İsrail'e destek açıklaması