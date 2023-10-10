Hatay’da zehir tacirlerine operasyon

Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 4 kilo kubar esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay’da yapılan operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.
Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde 4 kilo kubar esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.