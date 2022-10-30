﻿Hatay'da zeytinlik alanda yangın

Mağaracık Kum Tepe mevkisindeki zeytinlik ve kamışlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin yangın söndürme çalışmalarına, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (AA)
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