Hatay'daki çadırkentte 8 Mart kutlaması

ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da kurduğu çadırkentte yaşayan kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Bu anlamlı günde kadınları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kadınların temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediyeleri dağıttı. Çadır kentin yanı sıra köyleri de ziyaret ederek kadınlarla buluşan Büyükşehir ekipleri, depremzedelerin yaralarını dayanışmayla sarmaya çalıştı.

Afetin ilk gününden bu yana kadınlar için dayanışmayı büyüttüklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, “6 Şubat’tan bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin bütün personeliyle depremzedelerin hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın hem maddi hem de manevi tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Psikososyal desteklerimizi aksatmadan yürütüyoruz. Çadır kentte kurduğumuz Masal Evi’yle ise çocukların gülümsemelerini sağlıyoruz” dedi.