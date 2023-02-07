7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay’daki dehşetin görüntüsü Antakya Kalesi’nden çekildi

Hatay’daki dehşetin görüntüsü Antakya Kalesi’nden çekildi

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay’daki durum kuş bakışı görüntülendi. Antakya Kalesi’nden çekilen görüntüde kentteki yıkım gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:35
Takip Et

Hatay’daki dehşetin görüntüsü Antakya Kalesi’nden çekildi

Hatay’daki dehşetin görüntüsü Antakya Kalesi’nden çekildi
+
Aa
-

Deprem felaketinde en fazla yıkımın olduğu kentlerden biri olan Hatay’ın son durumu görüntülendi. Antakya Kalesi’nden çekilen görüntüde kentteki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Hatay’daki yıkım kuş bakışı görüntülendi. Kentin bazı kesimlerinin adeta dümdüz olduğu görüntüye yansıdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 kentte etkili oldu. Depremde son yapılan açıklamaya göre 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası Kahramanmaraş ve Hatay’da büyük yıkım meydana gelirken çok sayıda yere henüz yardım ulaştırılamadı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Teist
7.02.2023 16:46
Bu yıkımı kim ve neden yaptı? O mu? O kim mi? işte O. Ben hesap soruyorum NEDEN YAPTIN?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
3
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
5
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
6
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
7
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Deprem hastane yolunu böyle ayırdı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿Birleşmiş Milletler yardım kampanyası başlattı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿İskenderun Limanı'nda yangın devam ediyor
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.