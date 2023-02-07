Hatay’daki dehşetin görüntüsü Antakya Kalesi’nden çekildi

Deprem felaketinde en fazla yıkımın olduğu kentlerden biri olan Hatay’ın son durumu görüntülendi. Antakya Kalesi’nden çekilen görüntüde kentteki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Hatay’daki yıkım kuş bakışı görüntülendi. Kentin bazı kesimlerinin adeta dümdüz olduğu görüntüye yansıdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 kentte etkili oldu. Depremde son yapılan açıklamaya göre 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası Kahramanmaraş ve Hatay’da büyük yıkım meydana gelirken çok sayıda yere henüz yardım ulaştırılamadı.