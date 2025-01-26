Hatay’daki okulun kabası bitti, ince işçilikleri kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 6-7 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay'da başladıkları 12 sınıflı okul inşaatının son görüntülerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu ile birlikte Hatay'da geçen yıl inşaatına başladığı 12 sınıflı okulun kaba işleri, çatı kapatma, dış cephe kaplama, iç sıva ve ıslak hacim seramik imalatları tamamlandı. Zemin kaplama, mekanik-elektrik tesisat işleri ve diğer ince imalatlar devam ediyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine yetişmesi beklenen okulun son görüntülerini paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Depremin ilk anından itibaren Hatay'daki vatandaşlarımızın yanındaydık. Çadırkentler, konteyner kentler ve altyapı çalışmalarıyla Hatay'a nefes olduk. Barınma, gıda ve giyim ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm imkanlarımızı seferber etmiştik. Bölgeye kazandırdığımız hastane ile sağlık hizmetlerine katkı sağladık. Şimdi ise Hatay'ın eğitimine ışık tutacak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Hatay'ın yeniden yarınlara umutla bakması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"