Hatay'daki orman yangında son durumu Vali Masatlı açıkladı

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Valiliği koordinesinde yangına; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla birlikte 173 araç ve yaklaşık 470 personelle müdahale çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanda çıkan yangına yakın olan Yukarıbucak ve Bademli Mahallelerinde bulunan 540 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Geçici Konaklama Merkezlerine yerleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesine gelerek ekiplerden alevlerin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını belirterek, "Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarla Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı verildi. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve kamu kurumlarımıza bağlı ekipler bölgeye intikal ettiler. Şu an itibarıyla bölgemizde 173 araç ve 470 personelle yangına müdahale ediliyor. Yukarıbucak ve Bademli Mahallemizde tedbir amaçlı 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz. Talep halinde boş konteynerlerimize vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Bizim açımızdan şu an için rüzgarla ilgili önemli bir risk söz konusu değil. Arkadaşlarımız yangınla ilgili genel manada gerekli öngörülerle tedbirlerini alıyorlar. Araç ve personel planlaması yapılıyor. İnşallah çok önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla can ve mal kaybımız söz konusu değil" dedi.