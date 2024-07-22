Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Arsuz İlçesi Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.