Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan ormanlık alanda çıkan yangını havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Arsuz İlçesi Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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