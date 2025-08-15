Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bektaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahaleye başladı. Yangına Hatay Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, SYDV, Toroslar EDAŞ, TAMP ile çeşitli kurum ve kuruluşların personelinin yer aldığı yaklaşık 58 kişi ve 28 araçla müdahale edildi. Bölge halkının da desteğiyle saat 22.20 sıralarında kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıldı.

