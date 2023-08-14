Hatay’daki tarım arazilerinde iş makinalarının ‘duracakları sözüne’ rağmen sayısı artırıldı

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyünde tarım arazisi ve zeytinlikler, imara açıldı.

Jandarma eşliğinde iş makinaları ile köylülerin tarım arazilerine girilmişti. Arazilerine iş makinalarının girmesine engel olmaya çalışan köylüler darp edilmiş ve 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Köylüler kamulaştırmaya karşı 29 Temmuz'da nöbet tutmaya başlamıştı.

Köylülerin istimlağa karşı direnişi sürerken, arazilerindeki iş makinesi sayısı artırıldı.

Arazisi istimlak edilen Cuma Doksöz, iş makinalarındaki artışı ve arazilerindeki çalışmayı görüntüledi.

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

Doksöz, şunları söyledi:

"Bir paletli iş makinası çalışıyordu, 4 tane oldu. Bize söz verildi, duracaklar diye (iş makinaları.) Allah yardımcımız olsun, hakkımızı helal etmiyoruz."

KÖYLÜLER MECLİS’E GELMİŞTİ

Hatay’ın Dikmece köylüleri depremden sonra yeni konut yapımı için tarım arazileri ve zeytinlikleri için verilen kamulaştırma kararına karşı seslerini duyurmak için 8 Ağustos'ta Meclis’e gelmiş, CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ile görüşerek sıkıntılarını anlatmıştı.