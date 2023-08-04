Hatay'daki yıkımı görüntüleyen gazetecinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Hasan Sivri hakkında, 6 Şubat depreminin hemen ardından Antakya’da çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında “Onlar not etsin tabi, bunlar da bizim delilleriyle not ettiklerimiz” ifadeleri ile paylaşım yaptıktan sonra, hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

KAYNAK: ANKA
Hatay'daki yıkımı görüntüleyen gazetecinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Hasan Sivri, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen iki gün boyunca Antakya’da Elektrik Mahallesi ile Armutlu, Defne, Samandağ ve Turunçlu’da çektiği görüntüleri, 25 Şubat’ta sosyal medya hesabında paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden kısa bir süre sonra, 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada; “Milyonlarca insanımızın deprem felaketinin yıkıntıları önünde acıyla kıvrandığı, diğerlerinin onların acılarını paylaştığı bir ortamda sırf siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranları görmekten doğrusu üzüntü duyuyorum.

Yürekleri kavrulan insanların duygularını istismardan ırkçılığa, fedakârca yürütülen çalışmaları değersizleştirmek için iftiraya ve dezenformasyona kadar her türlü çirkefliği sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz” demişti.

Sivri, birbirine bağlı 13 paylaşımda gözlemlerini; “Halkın yalnızlığını ve çaresizliğini gösteren ilk iki gün çektiğim videolardan bazılarını sıralıyorum; onlar not etsin tabi, bunlar da bizim delilleriyle not ettiklerimiz!” ifadeleri ile aktarmıştı

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“YANILTICI BİLGİYİ YAYMA SUÇUNDAN…”

Sivri hakkında, bu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek dava açıldı. Sivri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; delillerin, “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ‘sanal devriye’ çalışmaları kapsamında toplandığı” belirtildi.

İddianamede Sivri’nin, paylaşımlarıyla Türk Ceza Kanunu’nun 217/A-1 maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işledi iddia edildi.

İddianamede, “Şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden belirsiz sayıda kişinin görebileceği şekilde yanıltıcı bilgiyi yorum yazmak ve paylaşmak suretiyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, atılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi” ifadeleri kullanıldı.

SANSÜR YASASININ EN ÇOK TARTIŞILAN MADDESİ

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak bilinen internet medyası ve sosyal medyaya ağır yaptırımlar içeren kanunun en çok tartışılan ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen maddesine göre, Sivri; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Sivri hakkındaki yargılamanın ilk duruşması, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 12 Aralık’ta yapılacak.

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