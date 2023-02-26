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Hatay'dan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi personeli İstanbul’a döndü 

İstanbul’dan deprem bölgelerine giden 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi personeli Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak ile Hatay’dan dönüş yaptı.   

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:55
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Hatay'dan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi personeli İstanbul’a döndü 

Hatay'dan 39 kişilik AFAD ve sağlık ekibi personeli İstanbul’a döndü 
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Deprem bölgelerine giden arama ve kurtarma ekipleri görevli oldukları illere geri dönmeye başladı. Hatay’da görev süreleri tamamlanan 25 kişilik AFAD ve 14 kişilik sağlık ekibi personeli Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçak ile İstanbul Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı. Ekipler, arkadaşları tarafından karşılanarak alanda hazır bulunan araçlarına bindi. 

“15 gündür deprem bölgesindeydik” 

Hatay’da 112 doktoru olarak görev yapan Mustafa Uğur Başar, “Yaklaşık 15 gündür deprem bölgesindeydik. Oradaki kişilerin evsiz barksız kalması, yakınlarını kaybetmesi beni çok üzdü. Hatay’a daha önce gitmiştim ama şuan bu halde olması beni daha çok etkiledi. İkinci giden grupta yer aldığım için çok fazla kötü olay görmedim. Ağır durumdaki hastalarımız oldu ama müdahale edilecek durumdaydılar” dedi. (İHA)

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