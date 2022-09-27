27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay sahillerini temiz tutmak için 8 ayda 692 ton atık topladılar

Hatay sahillerini temiz tutmak için 8 ayda 692 ton atık topladılar

Hatay'ın 158 kilometrelik sahili, yılın 8 ayında 692 ton atıktan arındırıldı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:50
Takip Et

Hatay'ın 158 kilometrelik sahili yılın 8 ayında 692 ton atıktan arındırıldı

Hatay sahillerini temiz tutmak için 8 ayda 692 ton atık topladılar
+
Aa
-

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, çevre kirliliğine karşı mavi sularda ve kumsallarda birçok kez temizlik çalışması yaptı.

Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerini kapsayan 158 kilometrelik sahil şeridinde görev alan 80 personel, iki deniz yüzeyi temizlik teknesi, iki deniz atık toplama aracı ve iki kum eleme makinesiyle topladıkları atıkların doğaya karışmasını önledi.

Ekipler, bu yılın 8 ayında sahillerden arındırdığı 692 ton çöpü Gökçegöz Katı Atık Bertaraf Tesisine ulaştırdı.

"Denize atılan çöpler canlıların hayatını olumsuz etkiliyor"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mahir Çiçek, kentte son 7 yılda sahil ve kumsallardan toplanan 5 bin 734 ton atığın bertaraf edildiğini söyledi.

Mavi sulardan araç lastiği, ayakkabı, kıyafet ve pet şişe gibi farklı türlerdeki atıkların çıkarıldığını belirten Çiçek, plastiklerden sonra en fazla karşılaştıkları çöpün bebek bezi olduğunu dile getirdi.

Çiçek, personelin sahil temizliğini her gün yaptığını ifade ederek, "Denize atılan çöpler canlıların hayatını olumsuz etkiliyor. Denizlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Atıkların yaklaşık yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Çiçek, çöplerin, deniz canlılarının yaşamını tehlikeye attığını anlattı.

Çiçek, turizm kenti Hatay'ın, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Canlıların yuvalama, yavrularının da denize ulaşma dönemlerinde sahilde rahat şekilde hareket etmeleri için temizlik çalışmalarımızda hassasiyet gösteriyoruz. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının olduğu kumsalları atıklardan arındırıyoruz, sahillerimizi onlar için de koruyoruz. Kıyı temizlik ekiplerimiz ve teknedeki görevlilerimiz günde ortalama 3 ton atık topluyor. Yılın 8 ayında denizden ve sahillerden 692 ton atık toplandı."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
3
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
4
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
5
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
6
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
7
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak
﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak
﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak
﻿Bursa Tarımaş 42 işçi alacak
﻿Bursa Tarımaş 42 işçi alacak
﻿Bursa Tarımaş 42 işçi alacak
﻿Mevsimsel depresyondan kurtulmanın ipuçları. Uzmanı açıkladı
﻿Mevsimsel depresyondan kurtulmanın ipuçları. Uzmanı açıkladı
﻿Mevsimsel depresyondan kurtulmanın ipuçları. Uzmanı açıkladı
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.