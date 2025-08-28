Hatay'ın bazı ilçelerinde derslik eksikliği eğitimi olumsuz etkileyecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay’da, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi derslik eksikliği ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Özellikle Antakya’nın yerle bir olması ve inşaatların devam etmesi nedeniyle veliler, çocuklarının eğitim alabilmesi için Defne ilçesindeki okullara yöneliyor. Yıkılan okulların yerine yenileri henüz tamamlanamazken, konteyner sınıflar gibi geçici çözümler yetersiz kalıyor. Eğitimciler ve veliler, kalıcı adımların bir an önce atılmasını bekliyor.

Mehmet BURGAÇ - HATAY / YENİÇAĞ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi derslik eksikliği ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. İlgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde özellikle Antakya ilçesinin yerle bir olması ve şu an halihazırda inşaatların hızla yükseldiği şehirde, yaşam alanlarının bitmemesi ister istemez velileri yakın ilçelerdeki okullarda çocuklarına eğitim alabilmeleri için izdihama yol açtı bazı okullarda kontenjanların çoktan dolduğu okullarda sınıf mevcudiyeti 40 öğrencinin üzerine çıktığı bu şekilde kalabalık bir sınıfta sağlıklı eğitim verilemeyeceği ortak vurgu oldu, özellikle Defne ilçesinde birçok okulun depremden zarar görmemesi, Antakya'ya rağmen yaşanabilir bir yer olması velilerin ilk tercihi oluyor.

2-010.jpg

Öyle bir durum yaşanırken, Defne ilçesinde yaşayan veliler, bu konudan çok muzdarip olduklarını dile getirerek, yetkililerden eğitim ve öğretim yılının açılmadan bir an önce ivedi bir şekilde önlem almaları gereğini dikkat çektiler.

3-004.jpg

Yıkılan okulların yerine yenileri henüz tamamlanamazken, mevcut okullarda sınıf kapasitelerinin yetersiz kalması nedeniyle öğrenciler ve öğretmenler zorluklarla karşı karşıya. Yetkililer, konteyner sınıflar ve geçici çözümlerle eksikliği gidermeye çalışsa da, eğitimde aksaklık yaşanabileceği endişesi sürüyor. Veliler ve eğitimciler, kalıcı çözümler için acil adım atılmasını talep ediyor.

