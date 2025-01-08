Hatay'ın dar yolunda kazalar bitmiyor!

Kaynak: İHA
Hatay'ın dar yolunda kazalar bitmiyor!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun dar olması sebebiyle sık sık kazalar yaşanıyor. 3 gün arayla yaşanan ikinci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta ilerleyen bir otomobil, park halindeki araca ve motosiklete çarparak durabildi. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan, aynı sokak üzerinde 3 gün arayla yaşanan ikinci kaza kameraya yansıdı.

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Yaşanan kazayı anlatan 32 yaşındaki Hasan Khadi, "Buradaki kazaların en büyük sebebi yolun dar olması. Geçenlerde bu yolda bir araç takla atarken, dün de başka bir araç park halindeki otomobile ve motosiklete çarptı.

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Bu kazaların olmasının en büyük etkeni yolun dar olması" ifadelerini kullandı.

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