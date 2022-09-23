Hatay'da sağanak yağmur yol çökertti. İçme suyu boruları zarar gördü

Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yolda göçük oluştu. Trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kuvvetli yağış nedeniyle akşam saatlerinde Karıncalı Yaylası'na giden yolda göçük meydana geldi.

Şans eseri hiçbir aracın zarar görmediği göçükte, yol trafiğe kapatıldı.



Ayrıca yoldan geçen içme suyu şebekesi de hasar gördü. Yolun onarımı ve kesilen içme suyunun bölgeye yeniden verilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.