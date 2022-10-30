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Hatay’da paket paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 bin 476 paket kaçak sigara, 15 kilo tütün, 2 bin 300 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:08
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaçak sigara paketleri ele geçirildi

Hatay’da paket paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda kaçakçılık operasyonunda Bekbele ve Denizciler mahallelerinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.

Cumhuriyet Savcılığınca verilen arama kararına istinaden Bekbele Mahallesi'nde A.Ö. isimli şahsın ikametinde; 5 bin 327 paket kaçak sigara, 15 kilo tütün, 2 bin 300 adet makaron (sigara kağıdı), 1 adet sigara sarma makinesi, Denizciler Mahallesi'nde S.C.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada bin 149 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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