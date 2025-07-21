Hatay'ın kurtuluşunun 86. yıldönümü kutlandı!

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'ın kurtuluşunun 86. yıldönümü kutlandı!

Hatay’ın anavatana katılışının 86. yıldönümü nedeniyle birçok kutlama mesajı yayımlandı.

Mehmet BURGAÇ - HATAY / YENİÇAĞ

HATAY, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN AYRILMAZ PARÇASIDIR

TÜRKİYE TOPRAKLARINA KATILMASININ 86.YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

"KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU, DÜŞMAN ELİNDE ESİR KALAMAZ"
"HATAY BENİM ŞAHSİ MESELEM"
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

I. Dünya Savaşı sonrası Hatay, Fransa’nın mandasına verilen Suriye toprağı sayıldı.

Mustafa Kemal ATATÜRK 1937’de “Hatay benim şahsi meselemdir” diyerek diplomatik mücadeleyi başlattı.

Türkiye, Hatay’ın halk oylamasıyla Türkiye’ye katılmasını savundu.

SÜREÇ NASIL SONUÇLANDI?

1938’de Hatay Cumhuriyeti kuruldu (kısa süreli bağımsız yönetim).

23 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi, Türkiye’ye katılma kararı aldı.

23 Temmuz 1939 günü Fransızlar bölgeden tamamen çekildi.

Hatay resmen Türkiye Cumhuriyeti toprağı oldu.

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