Hatay’ın sanat yolu Adana’ya uzandı: Ahmet Bostancı Çağdaş Sanat Fuarı’nda

YENİÇAĞ - Hatay / Mehmet Burgaç

Heykel ve mozaik sanatının Hatay’daki önemli temsilcilerinden Ahmet Bostancı, uzun yıllardır farklı malzemeleri özgün bir bakış açısıyla harmanlayarak sanatını geliştirmeye devam ediyor. Taş, cam, metal ve mozaik gibi unsurları çağdaş yorumlarla işleyen sanatçı, eserlerinde hem geçmişin izlerini hem de geleceğe dair sorgulamaları buluşturuyor.

SON ÇALIŞMALARI: ZİNCİRLERİN DİLİ;

Bostancı’nın son dönemdeki tablolarında zincir motifleri, renk geçişleri ve soyut formlar öne çıkıyor. Bu zincirler; bir yandan bağları, sınırlamaları ve kısıtları simgelerken, diğer yandan özgürlüğe duyulan özlemi ve kopuşun ihtimalini yansıtıyor.

Tablolarındaki ışık oyunları, zincirlerin kimi zaman çözülürken kimi zaman sıkı sıkıya kenetlendiğini hissettiriyor.

Sanatçı, 25 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Adana Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluşacak.

Katılımcılar, B-5 / B-6 numaralı stantlarda Bostancı’nın hem tablolarını hem de mozaik ve heykel çalışmalarını inceleme fırsatı bulacak.