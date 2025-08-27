Hataylı depremzede için kum saati akıyor! Doktoru akciğer nakli için kısıtlı süre verdi

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da felaketin ardından hayata tutunma mücadelelerine dair birçok hikâye ortaya çıktı. Sevgi ve Mehmet Uğraş’ın hikayesi de bunlarda biri. İç mimar Sevgi Yurttagül Uğraş, akciğer sertleşmesi hastalığıyla mücadele eden öğretmen eşi Mehmet Uğraş ile birlikte depreme yakalandı. Sevgi Yurttagül Uğraş, aileleri enkaz altındayken bile eşi için hayati önem taşıyan oksijen makinesini bulma telaşıyla hastane hastane dolaşmak zorunda kaldı.

Sevgi Yurttagül Uğraş, üç buçuk yıl önce evlendiklerini, bir süre sonra eşinin hiç beklemedikleri hastalığıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Eşinin hastalığına teşhis konulamayınca Adana'dan Ankara'ya kadar çeşitli hastanelere gittiklerini ifade eden Sevgi Yurttagül Uğraş, sonunda akciğer sertleşmesi teşhisi konulan eşinin oksijen makinesine bağlı yaşamaya başladığını aktardı.

"TEK ÇÖZÜM BİR AN ÖNCE AKCİĞER NAKLİ OLMASI"

Sevgi Yurttagül Uğraş, "Depremde eşimin oksijen cihazını çıkaramadık, hastaneleri aradık ama hiçbiri bize yardımcı olamadı. Çünkü hastanelerin hiçbiri yoktu. O süreçte ailem de enkaz altındaydı. Çok zor bir süreçti bizim için” dedi.

Depremin ardından KYK yurdunda kalan çift, daha sonra Mehmet Yurttaş’ın tedavisi için tekrar Ankara'ya dönmek zorunda kaldı. Tüm bu zorluklara rağmen hiç umudunu yitirmediğini vurgulayan Sevgi Yurttagül Uğraş, "Birbirimize olan inancımızla birlikte bu yolculuğa devam ediyoruz. Mehmet'in akciğer sertleşmesi, vücudunun oksijen ihtiyacını karşılayamamasına neden oluyor ve bu durum, ömrünü kısaltıyor. Tek çözüm bir an önce akciğer nakli olması. Bir buçuk yıldır bekliyoruz. Ancak Türkiye'de donör bulmak oldukça zor. İkinci bir seçenek olarak yurt dışı gündeme geliyor ancak bunun maliyeti bir milyon doları buluyor” ifadelerini kullandı.

"ACİL BİR ŞEKİLDE AKCİĞER NAKLİ BEKLİYORUZ"

"Şu an 45-70 kilo ağırlığında ve 0 RH pozitif kan grubuna sahip, entübe ya da yoğun bakımda olan hastaların ailelerinin organ bağışına teşvik edilmesi lazım. Acil bir şekilde akciğer nakli bekliyoruz” diyen Sevgi Yurttagül Uğraş, uygun akciğer bulunmaması durumunda doktorların eşine 6-7 aylık ömür biçtiğini kaydetti.