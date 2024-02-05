Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün Antakya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda sarf ettiği sözlere Hataylı vatandaşlar tepki gösterdi.

Erdoğan’ın, “Bir gerçeği şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” ifadelerine, Hataylılar cevap verdi. Hatay’da mikrofonu gören her vatandaş, Hatay’ın durumu hakkında konuşmak istedi fakat konu Erdoğan’ın açıklamalarına geldiğinde çoğunluğu duraksadı.

“ACILARIMIZDAHA DA KATLANDI”

Uzunçarşı’da Hatay hakkında konuşan esnaflar, kameranın kapandığını gördüklerinde, “Konuşsak ne değişecek ki?”, “Buna dair konuşmasam daha iyi” ifadelerini kaydetti.

Erdoğan’ın konuşmasına tepki gösteren Hataylıların çoğunluğu, “Bu ayrımcı sözler bizi üzüyor”, “Acılarımız daha da katlandı”, “Tehdit gibi bir konuşmaydı.” ifadelerini kullandı.

“BİZ ELLERİMİZLE YENİDEN YAPARIZ”

Hatay’da “siyaset üstü bir manzara” ile karşı karşıya olduklarını ileten bir vatandaş, Erdoğan’ın sözlerini “ayrımcı” olarak değerlendirerek, “Bize iyileştirici, birleştirici söylemler lazım. Biz ellerimizle yeniden yaparız binaları, evleri. Açıkta kalmayız. Yaparız, yaptık da. O güce sahibiz. Çünkü biz bu toprakların çocuklarıyız” dedi.

“ŞİMDİ BAŞIMIZA BİR İŞ GELMESİN”

Hatay’da bir vatandaş, kameraya görüşlerini ifade ettikten sonra, konteyner kentte yaşadığını söyledi ve “Şimdi başımıza bir iş gelmesin” diyerek videosunun yayımlanmamasını isteyen bir yurttaş oldu. Halbuki 30 saniyelik konuşmasında yanlış tek bir söz yoktu, hakikat vardı. Bir memlekette hizmet yasalarla olur. Seçimden seçime olmaz. Seçim sonuçlarına göre de olmaz. Yasalar ne diyorsa odur. Bunlara göre gelmesi gerekir hizmetlerin. Sayın Cumhurbaşkanı’nın düşüncesi farklı olabilir. Kendi düşüncesi olabilir. Biz yasalara bakıyoruz. Yasalara göre hizmet bekliyoruz. Niye biz vergi veriyoruz? Vergimizin karşılığında hizmet bekliyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan’ı destekleyen vatandaşlar, önümüzdeki yerel seçimlerde AKP’nin kazanması durumunda, şehre hizmetin geleceğini söyledi.