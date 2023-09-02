Hatayspor 10 numarasını Kongo'da buldu

Hatayspor, Kongo Milli Takımı futbolcusu Massanga Matondo'yu renklerine bağladı.

Hatayspor 10 numarasını Kongo'da buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor Arnavutluk'un Partizani takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Massanga Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Hatayaspor'un sosyal medya hesabından Kongolu futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon FK Partizani ile şampiyonluk yaşayan, Kongo Milli Takımı'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Massanga Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Massanga Matondo’ya hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Massanga Matondo geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giyerken 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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