Hatayspor 5 eksikle Fenerbahçe maçına çıkacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Hatayspor 5 eksikle Fenerbahçe maçına çıkacak

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de kendi evinde ağırlayacağı Hatayspor’da eksikler bulunuyor. Hatay ekibi maça 5 eksikle çıkacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 9 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, Fenerbahçe 36 puanla 2. sırada bulunuyor.

Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

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