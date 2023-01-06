Hatayspor'da hazırlıklar tamam

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
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