Hatayspor'da hazırlıklar tamam

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.