Hatayspor Kulübü, transfer yasağıyla ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine yönelik açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, yasağın geçici olduğu ve tedbir amaçlı uygulandığı ifade edildi.

BOUDJEMAA'YA BORÇ ÖDENİRSE YASAK KALKACAK

Açıklamada, “Basında çıkan transfer yasağı geçici bir yasak olup tedbir amaçlı uygulanmıştır. Mehdi Boudjemaa’nın geçmiş dönemden alacağı olan 140.000 Euro ödendiği takdirde bu yasak kalkacaktır” ifadeleri kullanıldı.

DEVRE ARASINDA TAHTA AÇILABİLİR

Mevcut yasağın, 2023-2024 sezonunda yapılması gereken ödemelerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulandığı belirtilirken yasağın 2025-2026 sezonunun devre arası transfer döneminde kalkacağı bilgisi paylaşıldı.