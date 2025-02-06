Erce Kardeşler yeni takımına imzayı attı

Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı. Hatayspor’a 2022 yılında Trabzonspor'dan transfer edilen Erce Kardeşler, takım kaptanlığına kadar yükselmişti.

RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler’e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

AMEDSPOR'A TRANSFER OLDU

Hatayspor ile yollarını ayırdıktan sonra Erce Kardeşler TFF 1.Lig ekiplerinden Amedspor'a transfer oldu.

Hoş geldin Erce Kardeşler! Daha önce Hatayspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, artık Amedspor forması giyecek! Kulübümüzün başarısı için ter dökecek olan Erce Kardeşler’e başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun!