Hatayspor evinde Alanyaspor'u tek golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Balkovec'in ortasında cezaalanı içinde topa dokunan Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56. dakikada Fernandes'in pasında Massanga, uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul topu çeldi. Sağ açılan topu takip eden Bamgboye'nin şutunda top filelerle buluştu.
62. dakikada Cordova'nın uzak mesafeden sert şutunu kaleci Bekaj kornere çeldi.
84. dakikada Augusto'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Balkovec'in vuruşunda kaleci Bekaj ayaklarıyla topu kornere çeldi.
90+5. dakikada Augusto ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat Güz
Hatayspor: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Rui Pedro dk. 90), Abdulkadir Parmak (Cengiz Demir dk. 90), Massanga, Boutobba (Görkem Sağlam dk. 67), Bamgboye, Joelson Fernandes, Aboubakar (Strandberg dk. 76)
Yedekler: Demir Sarıcalı, Okoronkwo, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Enes Keskin (Vilhena dk. 46), Sergio Cordova (Janvier dk. 67), Efecan Karaca, Loide Augusto, Ui Jo Hwang (Andraz Sporar dk. 60)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Hüseyin Şen, Nejdet Nezir Bilin
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Bamgboye (dk. 56) (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Augusto (dk. 90+5) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Kilama, Massanga, Calvo, Fernandes, Bekaj (Atakaş Hatayspor), Lima (Alanyaspor)