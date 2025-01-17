Hatayspor – Galatasaray maçı 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Hatayspor'un 11'i ekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Rivas, Aboubakar

Galatasaray’ın 11'i Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 16 galibiyet ve 2 beraberlik alırken topladığı 50 puanla yoluna yenilgisiz olarak devam ediyor.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı kırmızılı takımda 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı. Hatayspor maçında bu isimlerin kart görmesi halinde 21. haftada oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.