Hatayspor – Galatasaray maçı 11’leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatayspor – Galatasaray maçı 11’leri belli oldu

Lider Galatasaray zorlu Hatayspor deplasmanında üç puan arıyor. Karşılaşmanın 11’leri açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Hatayspor'un 11'i ekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Rivas, Aboubakar

Galatasaray’ın 11'i Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 16 galibiyet ve 2 beraberlik alırken topladığı 50 puanla yoluna yenilgisiz olarak devam ediyor.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı kırmızılı takımda 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı. Hatayspor maçında bu isimlerin kart görmesi halinde 21. haftada oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Son Haberler
Mert Günok imzayı attı
Mert Günok imzayı attı
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili için seçim yapılacak! İstanbul Valiliği tarih verdi
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili için seçim yapılacak! İstanbul Valiliği tarih verdi
Hatayspor – Galatasaray maçı 11’leri belli oldu
Hatayspor – Galatasaray maçı 11’leri belli oldu
IMF, Almanya için büyüme tahminini düşürdü
IMF, Almanya için büyüme tahminini düşürdü
İnegöl’de mobilya fabrikasında iş kazası: Kerestelerin üzerinden düştü
Kerestelerin üzerinden düştü