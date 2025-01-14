Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Hatayspor’da deplasman bilet fiyatları 1820 TL olarak açıklandı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada deplasman taraftarlarına ayrılan biletlerin 1820 TL’den satışa çıkarıldığı bildirildi. VIP alt biletin 2250 TL olacağı maçın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

“VIP üst 2000 TL, maraton alt 1750 TL, maraton üst 1500 TL, kale alt-üst 1400 TL, deplasman 1820 TL.”

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GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray Cuma günü oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, 8'e 2 pas organizasyonun ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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