Hatayspor-Hull City maçında kazananı Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, 1-1 berabere biten Hatayspor-Hull City maçını yazdı...

Hatayspor-Hull City maçında kazananı Mirza Şeker yazdı

Hazırlık maçı kapsamında Hull City, Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor, bu maçla birlikte 5 ay sonra sahalara geri dönmüş oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Atsu'nun forması, santra çizgisinin üstüne koyuldu.
Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın...

MAÇ DÜŞÜK TEMPODA GEÇTİ
Hatayspor ön alan baskısı ile Hull City'i hata yapmaya zorlasa da, mücadelenin ilk bölümleri düşük tempoda seyretti.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI
İlk yarının son atağında Hatayspor gole çok yaklaştı.
Sağ kanattan ortayı yapan Strandberg'in topu Xavi Simons'tan sekip kaleye yöneldi.
Bu topu Hull Cityli Christie çizgiden çıkardı.

HULL CITY'DE 10 DEĞİŞİKLİK
İngiliz ekibi, ikinci yarıya kaleci hariç tüm takım değiştirerek başladı.
Ozan Tufan, Estupinan ve Allahyar gibi isimler ikinci yarıda şans buldu.

İKİ TAKIM ÜRETMEKTE ZORLANDI
Geneli düşük tempoda geçen mücadelede Hatayspor ve Hull City pozisyon üretmekte zorlandı.
Oyun orta alana hapsoldu.

HULL CITY ÖNE GEÇTİ!
Hull City, Hatayspor karşısında Jarvis ile öne geçti.
68. dakikada gelişen Hull City atağında Jarvis önüne seken topu iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ABURJANIA BOŞ KALEYE GOLÜ ATAMADI!
Aburjania zor olanı yaptı ve boş kaleyi kaçırdı. Hull City kalecisi Lo-Tutala'nın pası kısa düştü ve top Aburjania'nın önünde kaldı. Önünde bomboş kale olan Aburjania topu dışarı yolladı.

MAÇA DENGE GELDİ
Hatayspor Ünal Durmushan ile 1-1'lik dengeyi yakaladı. 19 yaşındaki forvet ceza sahası çaprazından şutunu çekti ve Hull City ağlarına topu yolladı.

DOSTLUK KAZANDI
5 ay sonra sahaya çıkan Hatayspor, Hull City ile berabere kaldı.
Hatayspor takımının daha iyiye gideceğine hiç kimsenin şüphesi yok.
Takımın toparlanma havasında olduğu için birkaç ay zamana ihtiyaç var.
Maç berabere bitti ama dostluk kazandı...

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