Hatayspor için kritik 90 dakika

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

HATAYSPOR KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Süper Lig'de 2 hafta kala 37 puanda olan Hatayspor, 18. sırada küme hattında yer alıyor.

Beşiktaş karşısında kaybetmesi durumunda işleri epey bir zora sokacak olan Hatayspor, ligin son maçını Çaykur Rizespor ile yapacak.