Hatayspor için kritik 90 dakika

Kaynak: AA
Hatayspor için kritik 90 dakika
Süper Lig'de Hatayspor, Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

HATAYSPOR KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Süper Lig'de 2 hafta kala 37 puanda olan Hatayspor, 18. sırada küme hattında yer alıyor.

Beşiktaş karşısında kaybetmesi durumunda işleri epey bir zora sokacak olan Hatayspor, ligin son maçını Çaykur Rizespor ile yapacak.

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