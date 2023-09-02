Hatayspor Kongolu orta sahayı transfer etti

Atakaş Hatayspor, Kongolu orta saha oyuncusu Massanga Matondo'yu renklerine bağladı.

KAYNAK: AA
Hatayspor Kongolu orta sahayı transfer etti

Hatayspor, yaptığı orta saha transferiyle kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani ile şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Matondo ile anlaşmaya vardı.

Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

aa-20230902-32055916-32055915-hatayspor-orta-saha-massanga-matondoyu-transfer-etti-001.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Son Haberler
Almanya bizi kıskanıyor diye kandırılıyorsun Türkiye. Almanya’da Mercedes 1 milyon. Türkiye'de 2 buçuk milyon Güncel
Almanya bizi kıskanıyor diye kandırılıyorsun Türkiye. Almanya’da Mercedes 1 milyon. Türkiye'de 2 buçuk milyon
Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Bu takım için her şeyi yapıyorum Spor
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Bu takım için her şeyi yapıyorum
Ajda Pekkan hayvan barınağını ziyaret etti. Anne ve babaları uyardı Magazin
Ajda Pekkan hayvan barınağını ziyaret etti. Anne ve babaları uyardı
Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu Spor
Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
DSÖ'den korkutan korona açıklaması Sağlık
DSÖ'den korkutan korona açıklaması