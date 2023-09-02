Hatayspor Kongolu orta sahayı transfer etti

Hatayspor, yaptığı orta saha transferiyle kadrosunu güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani ile şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Matondo ile anlaşmaya vardı.
Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Atakaş Hatayspor, Kongolu orta saha oyuncusu Massanga Matondo'yu renklerine bağladı.
Hatayspor, yaptığı orta saha transferiyle kadrosunu güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani ile şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Matondo ile anlaşmaya vardı.
Matondo ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.