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  • Beşiktaş'ta Josef de Souza görüşme odasında. Ismael yıldız futbolcudan bakın ne istedi

Beşiktaş'ta Josef de Souza görüşme odasında. Ismael yıldız futbolcudan bakın ne istedi

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta gözler Hatayspor maçına çevrildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:23
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Hatayspor maçı öncesi hedefteki Valerien Ismael Josef de Souza'yı görüşme odasına çekti. Brezilyalı'ya "Daha çok katkı yap" dedi

Beşiktaş'ta Josef de Souza görüşme odasında. Ismael yıldız futbolcudan bakın ne istedi
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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sakatlıktan sonra görev aldığı karşılaşmalarda istikrarsız bir tablo çizen Josef De Souza ile birebir bir görüşme yaptı.

Avusturya kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçıran Brezilyalı futbolcu, daha sonra 7. haftadan sonra ilk 11'deki yerine dönerken performansı beklentilerin altında kaldı.

Hürriyet'in haberine göre bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan Brezilyalı futbolcudan daha tempolu olmasını isteyen İsmael'in, "Takımın kaptanı olarak daha hırslı bir performans göstermen gerekiyor. Sakatlıktan yeni kurtuldun ama biraz daha çalışman ve takıma daha çok katkı yapman şart" dediği öğrenildi.

 

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Adanalı
19.10.2022 14:35
Birebir görüşme yapıp yukarıdakileri söylediyse Josef bu hafta harikalar yaratacaktır...  
 
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