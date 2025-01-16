Hatayspor, Murat Şahin’e karşı ilk maçını Galatasaray’a karşı oynayacak

Kaynak: AA
Hatayspor, Murat Şahin’e karşı ilk maçını Galatasaray’a karşı oynayacak

Hatayspor, Süper Lig’in 20. Haftasının açılış gününde Galatasaray’ı konuk edecek. Zorlu mücadelede Hatay ekibinin yeni hocası Murat Şahin’in takımı ile çıkacağı ilk maç olacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 18 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde de 31 gol gördü.

Bordo-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetiminde 50 puanla lig lideri Galatasaray karşısında galibiyeti hedefliyor.

KENDİ EVİNDE GALATASARAY’A KARŞI ÜSTÜN

Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı konuk ettiği 4 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ise deplasmandaki maçlarda Hatayspor karşısında sadece bir kez hükmen galip geldi.

Hatayspor söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekibin filelerini 9 kez havalandırırken Galatasaray da Akdeniz ekibine 6 golle (3'ü hükmen galibiyetten) cevap verdi.

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