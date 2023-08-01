Hatayspor Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı

Editör: Barış Atakan
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Stuttgart forması giyen 19 yaşındaki orta saha Ömer Faruk Beyaz’ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verildi.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ
Ligimizde daha önce Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz sarı-lacivertlilerde 8 maça çıkmıştı.