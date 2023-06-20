Hatayspor sezona Riva'da hazırlanacak. Kamp programı belli oldu

Geçtiğimiz sezon ligden deprem dolayısıyla çekilen Hatayspor'un kamp programı belli oldu.

Hatayspor sezona Riva'da hazırlanacak. Kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu hazırlık kampı belli oldu.

Bordo-beyazlı kulüpten takımın kamp programı hakkında yapılan açıklamada, "Takımımız 29 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sezon başı hazırlık kampının ilk etabını gerçekleştirecektir. İkinci etap hazırlık kampını 12-26 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda geçirecek olan takımımız, Mersin Erdemli'de yapımı devam eden antrenman sahalarının tamamlanmaması halinde sezonun ilk maçı için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecektir." ifadeleri kullanıldı. (AA)

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
12 ilde yasa dışı bahis operasyonu Yaşam
12 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı Dünya
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı
Milföy mantı nasıl yapılır? Milföy mantı tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Milföy mantı nasıl yapılır? Milföy mantı tarifinin malzemeleri neler?
Ali Koç'tan Arda Güler'e övgü: Çok güzel imzan var Spor
Ali Koç'tan Arda Güler'e övgü: Çok güzel imzan var
İYİ Parti'den memur ve emekli maaşları için kanun teklifi Ekonomi
İYİ Parti'den memur ve emekli maaşları için kanun teklifi
Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Etkileşimi Sergisi Kültür Sanat
Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Etkileşimi Sergisi
Rüyada fidan ne demek? Rüyada fidan görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada fidan ne demek? Rüyada fidan görmenin anlamı nedir?