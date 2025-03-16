Hatayspor, Sivasspor'u evine puansız gönderdi

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Net Global Sivasspor rakibine 3-2 mağlup oldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
23. dakikada soldan Efkan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde topa yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
30. dakikada Görkem'in pasında rakip yarı alanda topla buluşan Boutobba'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
55. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte Abdulkadir kafayla içeriye çevirdiği topu Burak Yılmaz kafayla ağlara gönderdi. 2-1
58. dakikada Koita'nın ortasında ceza sahası içinde içinde topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
65. dakikada Abdulkadir'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal uzanarak topu çeldi, dönen topu Kilama tamamladı. 3-2
72. dakikada Bamgboye'nin pasında ceza sahashı içinde topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.