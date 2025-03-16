Hatayspor, Sivasspor'u evine puansız gönderdi

Kaynak: İHA
Hatayspor, Sivasspor'u evine puansız gönderdi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Net Global Sivasspor rakibine 3-2 mağlup oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

23. dakikada soldan Efkan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde topa yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada Görkem'in pasında rakip yarı alanda topla buluşan Boutobba'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

55. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte Abdulkadir kafayla içeriye çevirdiği topu Burak Yılmaz kafayla ağlara gönderdi. 2-1

58. dakikada Koita'nın ortasında ceza sahası içinde içinde topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

65. dakikada Abdulkadir'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal uzanarak topu çeldi, dönen topu Kilama tamamladı. 3-2

72. dakikada Bamgboye'nin pasında ceza sahashı içinde topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

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