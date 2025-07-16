Hatayspor, Vanspor'u son dakikalarda yıktı

Hatayspor, sezon başı kamp hazırlıkları kapsamında Vanspor ile Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynadığı maçı 1-0 kazandı.
Hatayspor’a galibiyeti getiren golü 80'inci dakikada Selimcan Temel attı.
Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, mücadeleye kalede Emir Dadük, savunmada Kerim, Engincan, Cengiz, Kerim, Kamil Ahmet, orta alanda Hodzic, Abdulkadir, Görkem, kanatlarda Ünal, Okoronkwo, forvette ise Strandberg 11’i ile başladı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. Mücadelede ikinci yarının 80'inci dakikasında oyuna sonradan giren Selimcan Temel attığı golle Hatayspor’a galibiyeti getirdi.