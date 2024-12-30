Hatayspor’a transfer yasağı cezası geldi

Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de transfer yasağı alan takımlara yenisi eklendi. CAS’tan çıkan karar ile birlikte Hatayspor’a 2 dönem transfer yasağı cezası geldi.

Hatay yerel basınından Hatay Asi’nin haberine göre, takımın eski oyuncularından Boupendza'nın menajerine ödenmeyen para önce FIFA’ya ardından CAS’a taşındı. Çıkan kararın kulüp içinde endişeye neden olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kulübün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, puan silme cezasının da gündemde olduğu öğrenildi. Süper Lig'de 16 maçta 9 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada yer alıyor.