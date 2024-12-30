Hatayspor’a transfer yasağı cezası geldi

Düzenleme: Kaynak: Hatay Asi
Hatayspor’a transfer yasağı cezası geldi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, CAS’a taşınan davada transfer yasağı cezası aldı. Çıkan karar ile Hatayspor 2 dönem boyunca transfer yapamayacak. Çıkan kararın nedeninin eski oyuncuları Boupendza'nın menajerine ödenmeyen para olduğu öğrenildi.

Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de transfer yasağı alan takımlara yenisi eklendi. CAS’tan çıkan karar ile birlikte Hatayspor’a 2 dönem transfer yasağı cezası geldi.

Hatay yerel basınından Hatay Asi’nin haberine göre, takımın eski oyuncularından Boupendza'nın menajerine ödenmeyen para önce FIFA’ya ardından CAS’a taşındı. Çıkan kararın kulüp içinde endişeye neden olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kulübün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, puan silme cezasının da gündemde olduğu öğrenildi. Süper Lig'de 16 maçta 9 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada yer alıyor.

Son Haberler
Antalya’da damadının eczanesine pompalı tüfekle ateş etti
Antalya’da damadının eczanesine pompalı tüfekle ateş etti
Kocaeli'nde zabıtadan yılbaşı denetimi
Kocaeli'nde zabıtadan yılbaşı denetimi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe!
Trabzonspor Rıdvan Yılmaz için ilk teması kurdu
Trabzonspor Rıdvan Yılmaz için ilk teması kurdu
Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı bakın nerde görüntülendi
Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı bakın nerde görüntülendi