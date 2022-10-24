﻿Ismael'den sürpriz kadro

Beşiktaş, saat 20.00'de Hatay'da Hatayspor ile karşılaşacam.
Maçın onbirleri belli oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan ayrı kalacağı açıklanan Weghorst, sürpriz bir şekilde ilk onbirdeki yerini aldı.
Maça taraflar şu onbirleriyle başlayacak:
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst
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