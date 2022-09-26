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Hatayspor'da ayrılık

Süper Lig ekibi Hatayspor, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:53
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Hatayspor'da 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mohammed Kamara ile yollar ayrıldı

Hatayspor'da ayrılık
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

 

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