Hatayspor'da ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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