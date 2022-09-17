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Hatayspor'da isyan: İstifa açıklaması

Hatayspor'un kendi sahasında Kayserispor'a 4-0 yenilmesinden sonra taraftarlar isyan etti. Teknik kadrodan istifa açıklaması geldi

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 07:19
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Hatayspor'da Kayserispor yenilgisi ortalığı karıştırdı

Hatayspor'da isyan: İstifa açıklaması
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Hatayspor'un kendi sahasında Kayserispor'a 4-0 yenilmesinden sonra taraftarlar teknik direktör Serkan Özbalta'yı protesto etti ve istifa çağrısında bulundu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, istifa çağrısıyla ilgili açıklama yaptı.

Göç, şunları söyledi:

"Hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bundan 7 hafta önce böyle bir tablo deseler söyleyenlere gülerdik. Hakikaten acı ve üzücü bir tablo var. Taraftarlarımızdan, Hatayspor'u sevenlerden herkesten çok çok özür diliyoruz. 

Bir türlü olmadı. Hakikaten bize güvenen, iyi bir yönetim var, arkamızda duruyorlar. İstifa bizim alacağımız bir karar değil. Milli maç arası var. Yöneticilerimizle karşılıklı oturulur. Onların alacağı bir karar bence. Çünkü gelirken onlar getirdi. Onlar da büyük emek sarf ediyor. Tahmin ediyorum yöneticilerimiz de hayal kırıklığı yaşıyor. Üzgünler biliyorum. Medeni insanlar, onların alacağı bir karardır. Futbolda her şey var. İlk defa olmayacak Son da olmayacak. Ayrılıklar da normaldir. Medeni ölçülerde olmasında fayda var. Biz onlardan da özür diliyoruz." 

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