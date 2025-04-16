Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı

Türkiye’de Hatayspor forması giyen ve son olarak Çin kulübü Zhejiang FC'de top koşturan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ölüm şekline dair henüz net bir açıklama yapılmazken, Çin’de bulunduğu apartmanın 11. katından düştüğü iddia edildi.

HATAYSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi vesevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral

Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu

GABON CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Aaron Boupendza için, "Gabon futbolunu gururlandıran yetenekli santrfor Aaron Boupendza'nın trajik ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Tanrı ruhunu kutsasın" açıklaması yaptı.