Hatayspor'dan ayrılan Rigoberto Rivas Kocaelispor'da

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hatayspor'un oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun yarın Amedspor ile oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rigoberto Rivas transferimiz ile her konuda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz yarın stada gelip taraftarımızla maçımızı izleyecektir. Pazar günü sağlık kontrolünden geçip, tesisimizde resmi imza yapılacaktır" denildi.