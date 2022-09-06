Hatayspor, Chelsea'de de oynayan yıldızı transfer etti

Hatayspor, 30 yaşındaki Ganalı yıldız Christian Atsu'yu transfer etti.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Christian Atsu Atakaş Hatayspor’umuzda. Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.