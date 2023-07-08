Hatayspor'dan kaleci takviyesi

Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Depremden dolayı ligden çekilen Bordo Beyazlılar, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı transfer etti.

Hatayspor'dan kaleci takviyesi

Geçen sezon deprem nedeniyle ligden çekilme durumunda kalan Hatayspor, yeni sezona hazırlanıyor.

Bordo Beyazlı ekip, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Deneyimli kaleci Visar Bekaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Visar'a 'hoş geldin' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Visar Bekaj, Hatayspor'dan önce KF Tirana forması giyiyordu.

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