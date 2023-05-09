Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı statta gösteri maçı yapılacak

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye devam edecek Hatayspor'un ev sahipliği yapacağı Mersin Stadı'nda anlamlı organizasyon

Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı statta gösteri maçı yapılacak

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü depremzedeler için gösteri maçı düzenleneceğini duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ''Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor’un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu, 10 Mayıs Çarşamba günü anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

SAAT 17.00'DE

Binlerce futbolsever, ‘TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı’ için buluşacak. Futbolcular, sanatçılar ve depremzede çocukların katılımı ile saat 17.00’de başlayacak bu anlamlı karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak. Herkesin katılımını bekliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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