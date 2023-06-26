Hatayspor'un yeni forveti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı.

Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

Forvet oyuncusu Onur Arı'ya kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.